            Trentino: 14,7 mln per Centro intermodale di Cavalese in vista delle Olimpiadi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 feb - Il Centro intermodale di Cavalese - una delle opere strategiche per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 - e' stato inaugurato questa settimana. Un investimento da circa 14,7 milioni di euro per un nuovo nodo logistico del trasporto pubblico in Valle di Fiemme, con un parcheggio interrato da 135 posti auto, una rimessa per 15 autobus e stalli per la ricarica dei mezzi elettrici. L'opera rientra in un pacchetto di interventi che comprende anche Penia a Canazei e Sen Jan, per un investimento complessivo di 17 milioni di euro.

