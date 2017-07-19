Trenitalia: Strisciuglio da scorsa primavera mezzo milione passeggeri Milano-Parigi

'Ambizione e' continuare con questo trend' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - 'Siamo ripartiti lo scorso anno con il collegamento tra Milano e Parigi: dalla scorsa primavera abbiamo trasportato quasi mezzo milione di persone sul servizio che e' riconosciuto una eccellenza ed entro il 2026 arriveremo a arricchire questi servizi con la nascita del collegamento Milano e Monaco dove porteremo il nostro Frecciarossa'. Lo ha affermato Gianpiero Strisciuglio, ad e dg di Trenitalia, in occasione della presentazione del rebranding Frecciarossa. 'Considerando che siamo partiti ad aprile, l'ambizione e' di continuare con questo trend e quindi superare questi numeri, anche perche' avremo la possibilita' di fare tutto l'anno questo servizio. Le aspettative sono di continuare con questi numeri in maniera ovviamente proporzionale. Sono numeri importanti', ha aggiunto.

