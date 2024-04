Trenitalia: ponti di primavera, oltre 17 milioni persone in viaggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - I vacanzieri scelgono il treno per i ponti di primavera: sono piu' di 17 milioni le persone che viaggeranno con Trenitalia durante le festivita' legate al 25 aprile e al 1 maggio e quasi la meta' - il 47% - ha acquistato il biglietto attraverso i canali digitali (+5% rispetto al 2023 compra su sito e App). Le prenotazioni registrate dalla societa' fanno emergere una crescita del 2,5% rispetto allo scorso anno e confermano la scelta consapevole degli italiani che utilizzano sempre di piu' il treno, mezzo green per eccellenza, per i loro viaggi. Le citta' d'arte come Firenze, Napoli, Roma e Venezia trainano le prenotazioni sia per chi viaggia con i treni a lunga percorrenza - Frecce e Intercity - sia per chi sceglie Regionale di Trenitalia. Gli italiani scelgono i treni del Regionale per visitare le citta' d'arte.

Tra le destinazioni preferite, oltre a Firenze, Napoli, Roma e Venezia, anche La Spezia, tappa perfetta per raggiungere le Cinque Terre, Pisa, Padova e Genova, a cui si aggiungono Pompei e la Reggia di Caserta. Sempre piu' apprezzati i borghi: Cortona, Montepulciano e San Gimignano in Toscana; Urbino, Fermo e Pesaro nelle Marche; Narni, Spoleto, Orvieto e Assisi in Umbria; Ostuni, Molfetta, Polignano a Mare e Lecce in Puglia; Taormina e Siracusa in Sicilia. Tra le mete estere raggiungibili dall'Italia, c'e' la Svizzera. Puglia, Liguria, Sicilia e Calabria sono le regioni scelte da chi vuole andare al mare.

