Trasporti: Mit, 700 milioni per potenziare il parco ferroviario regionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - Settecento milioni per il potenziamento del parco ferroviario regionale: e' quanto previsto dallo schema di decreto di riparto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti guidato da Matteo Salvini. Nello specifico, si tratta di risorse destinate all'acquisto di treni ad alimentazione elettrica o a idrogeno. Rispetto allo stanziamento totale, 139,3 milioni sono destinati a convogli ad alimentazione di idrogeno, 525 milioni per treni ad alimentazione elettrica e a idrogeno per il potenziamento del parco rotabile per il servizio pubblico regionale ferroviario e 35,7 milioni di euro per materiale rotabile ad alimentazione elettrica per la linea ferroviaria che collega Domodossola al confine svizzero. In particolare, rende noto il Mit, si tratta di 11 treni a idrogeno per un valore di 139.300.000 euro: due in Campania per una spesa di 27,4 milioni, sette in Lombardia per 84,5 milioni, due in Puglia per 27,4 milioni. I 525 milioni di euro serviti per il potenziamento del parco rotabile per il servizio pubblico regionale ferroviario, sono stati equamente distribuiti tra Mezzogiorno e Centro-Nord. Nel Sud c'e' un investimento di 262,5 milioni per 32 treni.

com-ler

(RADIOCOR) 22-05-24 12:13:33 (0314)PA,INF 5 NNNN