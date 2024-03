Trasporti: Italia maglia nera in Ue per metro, tram e treni suburbani

Sima: carenze impattano su ambiente e salute (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Le carenze registrate in Italia sul fronte della mobilita' sostenibile su ferro, ovvero metropolitane, tranvie e ferrovie suburbane, impattano in modo diretto sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, peggiorando la qualita' dell'aria e incentivando le emissioni inquinanti prodotte dal traffico veicolare privato. Lo afferma la Societa' Italiana di Medicina Ambientale (Sima). 'In Italia il traffico veicolare contribuisce alle emissioni totali di gas serra nella misura del 23% (di cui il 60% circa attribuibile alle sole autovetture), alle emissioni di ossidi di azoto per circa il 50% e alle emissioni di particolato per circa il 13%, con costi sociali stimabili in 34 miliardi di euro annui', spiega il presidente Alessandro Miani.

Lab-com

(RADIOCOR) 10-03-24 12:34:52 (0274)INF 5 NNNN