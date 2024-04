Transizone 5.0: Urso, un piano da oltre 13 mld a sostegno sviluppo digitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 13 apr - "Transizione 5.0 e' un piano che cuba complessivamente oltre 13 miliardi di euro, di cui 6,4 mld provengono da risorse nazionali, 6,3 mld dalla riprogrammazione dei fondi Pnnr concordata in sede europea e altri 350 milioni di euro a fondo perduto per le Pmi. Tutto cio' secondo un modello che premia, tramite l'indicazione di precisi standard qualitativi, il prodotto europeo. Vogliamo evitare, come in passato, di favorire con soldi pubblici lo sviluppo industriale di altri Paesi in un ambito strategico come le rinnovabili". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel suo intervento alla presentazione del piano Transizione 5.0 attualmente in corso al Centro Congressi di Padova e promosso da Confindustria Veneto Est e Camera di Commercio di Padova.

Il piano prevede tra macro ambiti di intervento l'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati, beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, la formazione con un limite del 10% della spesa sostenuta in beni strumentali e non sopra la soglia dei 300 mila euro. Le aliquote del credito d'imposta oscillano in funzione dell'entita' dell'investimento (fino a 2,5 mld di euro, da 2,5 a 10 mln, da 10 mln a 50 mln) e, nel caso degli interventi di risparmio energetico, in funzione della riduzione dei consumi: le aliquote partono dal 5% (10-50 mln di euro di invesitmenti e performance risparmio minima) fino al 45% (2,5 mln euro investimento e performance almeno del 10% per l'unita' produttiva coinvolta e di almeno il 15% in relazione al processo produttivo). "In Italia come in Europa stiamo ragionando di modificare un paradigma di incentivi che fino ad ora ha premiato i consumi per guardare ad un modello che interviene sugli investimenti - ha spiegato Urso. - Tutto cio' per permettere lo sviluppo di una filiera produttiva continentale in grado di risultate competitiva con quella di altri Paesi la cui leadership in termini di tecnologie green e' stata ottenuta in passato anche grazie a un modello di incentivazione che ha portato ingenti capitali europei fuori dal continente".

