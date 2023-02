Transizione: Bona (ex Cern), scienza e politica hanno difficolta' a parlarsi

Nell'evento Sole 24 Ore in vista del Festival dell'Economia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - 'Intervengo come ex componente del Cern ed elenco alcuni temi di discussione in tema di transizione ecologica e sfida energetica. Un elemento penalizzante e' di natura umana, ed e' la difficolta' di interazione fra mondo delle scienze e la politica e la difficolta' nel parlarsi fra le due categorie.

Facendo una battuta, i politici non hanno l'abitudine di prendere un caffe' con le persone di scienza. Altro tema e' la differenza fra l'esigenza di tempi lunghi per le soluzioni ai globali e la necessita' del mondo politico di offrire soluzioni a breve termine. Non e' facile coniugare queste due differenze e spesso i media assecondano di piu' le soluzioni a breve termine'. Lo ha detto Maurizio Bona, ex consigliere per la Diplomazia scientifica del Cern e vicechair, international year of Basic sciences for sustainable development, nel corso del panel 'Transizione ecologica e sfida energetica' durante il convegno 'Transizione ecologica tra finanza digitale e sfida energetica. Italia e Svizzera a confronto'. L'evento e' organizzato a Lugano da Il Sole 24 Ore e fa parte di 4 incontri internazionali nell'ambito della 'Road to Trento' in preparazione del XVIII Festival dell'Economia.

