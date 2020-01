Toscana: Terme Saturnia, cambi ai vertici e alleanza con Starhotels

Buono da Falkensteiner g.m. Nuovi investimenti in 2020 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 gen - Potenziamento della squadra di vertice di Terme di Saturnia con Antonello Buono da Falkensteiner nel ruolo di general manager e Francesco Sagliocco che assume la carica di resort manager e responsabile F&B development. Lo comunica in una nota la societa' che controlla la localita' termale toscana in provincia di Grosseto. Il piano di sviluppo messo in campo due anni fa, spiega ancora la nota, vedra' nel 2020, attraverso nuovi investimenti, completare il refitting delle stanze del Resort, nuovi servizi alle Terme, nuove aree relax per gli ospiti del Resort, mentre a fine gennaio saranno lanciati i nuovi programmi di benessere per gli ospiti

Dallo scorso 1 gennaio, inoltre, e' iniziata l'alleanza commerciale con Starhotels grazie alla quale Terme di Saturnia e' entrata a far parte di Starhotels Collezione, brand che raggruppa 13 icone di stile nel cuore delle piu' belle destinazioni del mondo.

Com-red

(RADIOCOR) 14-01-20 15:12:08 (0395)PA 5 NNNN