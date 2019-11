Toscana: Rossi, attratti investimenti con ascolto imprese e multinazionali

Invest in Tuscany: 7 Accordi programma e 50 protocolli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 nov - Attrarre e mantenere gli investimenti "e' per noi il cuore di una buona politica industriale" e "l'ufficio investimenti lo abbiamo messo alla presidenza proprio perche' da li' si possono mobilitare tutti i settori con competenza e autorevolezza". Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un Forum organizzato dam Il Sole 24 Ore Radiocor parla e traccia un bilancio dell'esperienza 'Invest in Tuscany', progetto avviato nel 2010 che intrattiene rapporti con le 650 multinazionali presenti in Toscana ed accompagna i progetti di espansione o nuovi insediamenti. "La nostra formula e' sempre stata quella di ascoltare le imprese e agevolare e dare sicurezza che se una domanda e' legittima si accoglie e arriva in porto con tempi certi, non ci si ferma perche' ci sono le elezioni. L'esperienza dice che e' una chiave risolutiva insieme al non discriminare le multinazionali che anzi favoriamo con l'accesso a fondi europei". "Questi due trucchi fondamentali" scherza Rossi, "o meglio con questa buona amministrazione siamo riusciti a tenere molte imprese che ci avrebbero salutato"

Negli ultimi 10 anni sono stati firmati 50 protocolli di intesa con investitori esteri e 7 accordi di programma di valenza nazionale (con Nuovo Pignone / General Electric sia per il cantiere di Avenza sia per il programma di ricerca Galileo per un totale 220 mln totali di investimenti e 150 nuovi posti di lavoro, con Solvay per 100 mln di investimenti a supporto della transizione energetica e nuove attivita' come l'acqua ossigenata per l'industria elettronica con 40 nuovi posti di lavoro, con Eli Lilly che dal 2010 ha gia' effettuato 450 mln di investimenti nelle biotecnologie crescendo di oltre 500 dipendenti e diventando la prima azienda del settore in Italia per export, con Aferpi che ha investito 110 milioni per rilevare le acciaierie della ex-Lucchini ed i relativi 2.200 lavoratori ed in seguito con gli indiani di JSW Steel Italy in una prima fase per l'acquisto di Aferpi da Cevital per circa 90 mln salvaguardando 1.700 lavoratori e poi, da ultimo, per un nuovo laminatoio da 30 mln). Oltre ai protocolli e accordi di programma, in Toscana sono stati attivati 67 investimenti esteri nel 2016 che sono diventati 97 nel 2017, 99 nel 2018 per oltre 2 miliardi nonche' 50 progetti per oltre 1 miliardo nel primo semestre 2019.

