Toscana: Mazzetti (FI), giusto riconoscimento Interporto chiave sviluppo territori

Obiettivo 550 treni/anno, integrazioni con Livorno e Spezia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - "Logistica e intermodalita' sono la chiave per uno sviluppo duraturo e sostenibile dei territori, nell'ottica di gettare le basi per una integrazione europea ed euro-mediterranea nella quale l'Italia deve essere protagonista. L'Interporto della Toscana centrale e' un'infrastruttura strategica per Prato, per la nostra regione e per tutta l'Italia". Cosi', in una nota, la deputata Erica Mazzetti, responsabile dipartimento lavori pubblici di Forza Italia.

"E' un riconoscimento - prosegue - frutto dei progetti di cui l'Interporto e' promotore, in primis sulla digitalizzazione e la sicurezza, ma anche per il numero di treni gestiti, 330 l'anno, con l'obiettivo di arrivare a 500.

Abbiamo potenzialita' incredibile anche grazie alla crescente integrazione con Livorno e La Spezia ma anche con Bologna".

