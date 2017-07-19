Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Toscana: Mazzetti (FI), giusto riconoscimento Interporto chiave sviluppo territori

            Obiettivo 550 treni/anno, integrazioni con Livorno e Spezia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - "Logistica e intermodalita' sono la chiave per uno sviluppo duraturo e sostenibile dei territori, nell'ottica di gettare le basi per una integrazione europea ed euro-mediterranea nella quale l'Italia deve essere protagonista. L'Interporto della Toscana centrale e' un'infrastruttura strategica per Prato, per la nostra regione e per tutta l'Italia". Cosi', in una nota, la deputata Erica Mazzetti, responsabile dipartimento lavori pubblici di Forza Italia.

            "E' un riconoscimento - prosegue - frutto dei progetti di cui l'Interporto e' promotore, in primis sulla digitalizzazione e la sicurezza, ma anche per il numero di treni gestiti, 330 l'anno, con l'obiettivo di arrivare a 500.

            Abbiamo potenzialita' incredibile anche grazie alla crescente integrazione con Livorno e La Spezia ma anche con Bologna".

            Bof.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 28-12-25 13:13:56 (0308)GOV,PA,INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.