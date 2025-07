Tlc: Asstel, investiti 6,5 miliardi nel 2024 per le infrastrutture

Di Raimondo: settore pilastro per la competitivita' del Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - 'L'ecosistema delle Tlc rappresenta uno dei pilastri del progresso tecnologico e della competitivita' del Paese: il settore impiega circa 200mila persone, genera il 2% del Pil e, lo scorso anno, ha continuato a investire - seppur in un momento di grande sofferenza - 6,5 miliardi di euro per le infrastrutture, implementandole per renderle sempre piu' efficienti e sostenibili'. Lo ha detto il direttore generale di Asstel-Assotelecomunicazioni, Laura Di Raimondo, intervenendo al panel 'Comunicazioni, spazio e infrastrutture per l'autonomia strategica', nell'ambito del Forum Industria organizzato dal Partito Democratico.

