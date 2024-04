Tlc: Asstel con Restart per la ricerca e l'innovazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 apr - Formare una nuova generazione di ingegneri delle telecomunicazioni preparati alla quarta rivoluzione industriale, inserire nei programmi accademici corsi attinenti alle telecomunicazioni, condividere idee e dati per comprendere la dinamica in evoluzione dell'industria delle telecomunicazioni e i ruoli dei diversi attori. Sono solo alcuni degli obiettivi individuati dal memorandum of understanding firmato recentemente dal presidente di Asstel Massimo Sarmi e da Nicola Blefari Melazzi, presidente della Fondazione che gestisce il progetto Restart. "La filiera delle Telecomunicazioni sara' sempre piu' strategica per la competitivita' e lo sviluppo del Paese, in quanto le nostre imprese sono abilitatrici della trasformazione digitale grazie alla offerta di connettivita', alla creazione e allo sviluppo di nuovi servizi digitali ad essa direttamente collegati. In questo scenario si rende quindi necessario integrare nelle aziende nuove figure professionali capaci di guidare l'innovazione attivando il circolo virtuoso competenze, innovazione, nuovi servizi e generazione del valore. Big data, cloud, iot, cybersecurity, intelligenza artificiale e servizi industriali 5G sono settori chiave che necessitano di professionalita' innovative. La velocita' con cui evolvono processi e tecnologie impone un'analisi sempre piu' attenta per orientare al meglio la formazione e ridurre il divario tra domanda e offerta. La firma del MoU con fondazione Restart va in questo senso: la collaborazione tra istituzioni, associazioni di rappresentanza, imprese e' vitale per la diffusione delle competenze digitali. Solo cosi' saremo in grado di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con un bagaglio di competenze in linea con le esigenze del mondo produttivo", ha detto il presidente di Asstel, Massimo Sarmi.

Com-Sim

