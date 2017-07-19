Tlc: Asstel, bene rinnovo Ccnl, ora politiche industriali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 dic - 'Asstel esprime piena soddisfazione per il positivo scioglimento della riserva da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del settore - all'esito delle assemblee svolte dalle Organizzazioni Sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni - sull'ipotesi di rinnovo del Ccnl Telecomunicazioni sottoscritto lo scorso 11 novembre.

Il rinnovo del contratto nazionale delle Tlc rappresenta un patto industriale e sociale costruito per guidare la transizione digitale, favorire la sostenibilita' economica e occupazionale, migliorare la competitivita' dell'intera filiera e valorizzare le competenze delle persone, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle telecomunicazioni come infrastruttura strategica per lo sviluppo digitale dell'Italia". Cosi, in una nota, Asstel-Assotelecomunicazioni.

"Si conferma, quindi, il valore di un sistema di relazioni industriali, come quello della Filiera Tlc, che da sempre vede la contrattazione come vero e proprio strumento di governo della trasformazione, in grado di offrire elementi utili per accompagnare il cambiamento che e' gia' in atto, e che sara' ancora piu' profondo nei prossimi anni.

Con CCNL di 'trasformazione' le imprese hanno voluto fare la loro parte con responsabilita' e visione di lungo periodo, anche in coerenza con gli importanti interventi previsti dal Governo nella prossima Legge di Bilancio, che prevede misure di agevolazione fiscale per incrementi economici riconosciuti dai rinnovi contrattuali.

E' ancor piu' fondamentale, quindi, che questo impegno venga confermato con ulteriori politiche industriali coerenti e di lungo periodo: senza un cambiamento rapido e strutturale nelle politiche del Sistema Paese, ogni sforzo delle imprese rischia di essere vano" conclude la nota.

