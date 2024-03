Termini Imerese: Urso, offerta Pelligra solida finanziariamente

Gruppo e' specializzato in reindustrializzazione aree (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - La 'proposta del gruppo Pelligra' per l'ex Blutec di Termini Imrese 'e' solida dal punto di vista economico e finanziario, con una significativa e importante reputazione internazionale'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo su Termini Imerese, dal quale e' emerso che i commissari di Blutec hanno scelto l'offerta di Pelligra Holding Italia per la reindustrializzazione dell'area ex Fiat. Urso ha ricordato che il gruppo 'in Australia ha realizzato con successo la reindustrializzazione di altre aree, quindi specifico nel settore, la reindustrializzazione e' il suo core business. Tantopiu' che e' gia' impegnato in Sicilia in altri progetti', sottolineando che 'questo ha convinto i commissari a proporre al ministero l'assegnazione al gruppo Pelligra. Per altro il progetto del gruppo, che e' quello di creare un parco industriale, e' esattamente quello che serve in questo contesto storico, avendo e potendo contare sul porto logistico e commerciale di Termini Imerese e sull'interporto collegato'.

