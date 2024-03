Termini Imerese: Uilm, percorso difficile, verificheremo fattibilita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - 'Diventano pero' indispensabili sia la predisposizione di uno scivolo pensionistico, tale da allargare la platea dei pensionandi oltre l'attuale numero di 40 persone, sia una garanzia occupazionale per tutti gli altri lavoratori', aggiungono Ficco e Comella. Infine, continuano, 'chiediamo strumenti di politiche attive e di sostegno al reddito per i circa 200 lavoratori dell'indotto coinvolti. La concretezza delle garanzie occupazionali, che devono andare oltre i due anni, sono il presupposto stesso del consenso sindacale e del valore sociale del progetto. Chiederemo prima un incontro alla Regione e poi di nuovo al Mimit e al ministero del Lavoro'. Il tavolo ministeriale e' stato aggiornato per la ricerca di una possibile intesa, sulla base dell'assunto che in ogni caso il Mimit accettera' la offerta di Pelligra, unica giudicata ricevibile al punto in cui e' la amministrazione straordinaria.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 25-03-24 18:17:16 (0557) 5 NNNN