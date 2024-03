Termini Imerese: Fiom, strada per reindustrializzazione ancora lunga

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - 'Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che i commissari di Blutec hanno terminato il proprio incarico individuando un soggetto industriale (l'imprenditore australiano Pelligra) che, pur non rispondendo a tutti i requisiti richiesti dal bando, in particolare quello della completa rioccupazione, e' quello che da' le garanzie maggiori'. Cosi' in una nota, Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilita' e Roberto Mastrosimone della Fiom-Cgil nazionale. 'Il progetto sara' incentrato sulla riqualificazione dell'area industriale per poi fare insediare altre realta' imprenditoriali legate agli investimenti per il porto commerciale di Termini Imerese (attualmente a Palermo), e all'interporto con tutte le relative attivita' connesse. Il progetto dara' garanzie a 350 lavoratori per almeno due anni. Per i restanti lavoratori circa 180, perche' 40 matureranno i requisiti per la pensione entro il termine dell'amministrazione straordinaria di novembre, verra' creata una societa' di scopo con partecipazione pubblica della Regione Sicilia. L'obiettivo sara' quello di realizzare politiche attive e formazione per la loro rioccupazione dando garanzie a tutti, compresi coloro che potranno vantare il diritto alla pensione anche a fronte della dichiarata disponibilita' del ministra del Lavoro, Marina Calderone, a trovare soluzione all'annoso e ancora non risolto tema dei lavori usuranti', aggiungono. 'Come Fiom-Cgil abbiamo ribadito che il vincolo rimane quello della soluzione occupazionale per tutti. E, in alternativa il percorso pensionistico che potra' essere agevolato anche dai 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Sicilia che, ha precisato, potranno essere utilizzati anche per le politiche passive. Abbiamo ribadito anche che va trovata soluzione per i 200 lavoratori dell'indotto. Progetto di reindustrializzazione, pensionamenti e societa' di scopo con partecipazione pubblica possono sono i tre elementi fondamentali per dare una soluzione per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, che dopo tanti anni hanno diritto di vedere ripagati i loro sforzi e la loro tenacia nel tenere viva questa durissima vertenza', concludono.

