Telepass: con Federalberghi Veneto per offrire a clienti hotel servizio Grab&Go

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 5 set - E' stato siglato a Verona il nuovo accordo tra Telepass e Federalberghi Veneto per consentire alle strutture ricettive venete di offrire ai propri ospiti, italiani e stranieri, Telepass Grab&Go, il nuovo dispositivo on demand destinato a innovare la fruizione del telepedaggio e della mobilita' per offrire ai turisti un'esperienza piu' semplice, innovativa e sostenibile.

La soluzione, prima sperimentazione di programma di respiro nazionale, prevede un accesso piu' semplice alla rete autostradale, minori attese ai caselli, pagamenti certi e integrazione con servizi di mobilita' volti a decongestionare il traffico nelle citta', come i parcheggi convenzionati e le strisce blu, o le vignette elettroniche per viaggiare in Austria, Svizzera, Repubblica Ceca e Slovacchia. I benefici sono concreti: l'Universita' Ca' Foscari Venezia ha stimato che nel 2024 la tecnologia Telepass, grazie alla riduzione degli stop-and-go ai caselli, ha evitato l'emissione di 71 mila tonnellate di CO2 e ha permesso un risparmio pari a oltre 59 mila giorni di attese al casello e piu' di 8 milioni di euro di carburante.

Federalberghi Veneto, principale associazione di categoria dell'hotellerie regionale, che rappresenta circa 2.500 strutture ricettive attraverso 16 associazioni territoriali.

Per questa rete di strutture di accoglienza passa una parte importante degli oltre 21 milioni di arrivi (+3,3%) e dei 73 milioni di presenze (+2,2%) del 2024, con una crescita marcata della componente estera (+5,9% arrivi, +4% presenze), in particolare dei turisti tedeschi.

"Il Veneto che con i suoi numeri record e' il contesto naturale per lanciare un progetto destinato ai viaggiatori occasionali, in particolare stranieri, e' il punto di partenza di una sperimentazione che semplifica gli spostamenti dei turisti stranieri grazie a una soluzione pay-per-use con benefici concreti per la mobilita' e per l'ambiente - dichiara Francesco Cenci, chief international tolling e institutional affairs di Telepass. - L'ambizione e' di essere capillari nelle strutture ricettive del Veneto, dando la possibilita' al turista di acquistare il Grab&Go ovunque loro si trovino e, in divenire, estendere progressivamente questo modello su scala nazionale'.

Col-ric

(RADIOCOR) 05-09-25 13:34:54 (0354)INF 5 NNNN