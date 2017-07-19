Tecnica Group: fatturato 2025 a 541,3 mln (+4,7%), ebitda a 66 mln (-16%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 5 mar - Tecnica Group chiude il 2025 con un fatturato di 541,3 milioni di euro, in crescita del 4,7% rispetto all'esercizio precedente.

A livello di marginalita' il gruppo ha registrato un ebitda margin del 12,5% pari a 66 milioni di euro (-16% rispetto al 2024). Cala la Posizione finanziaria netta, che si attesta a 116,8 milioni di euro (93,9 milioni di euro ante IFRS 16) contro i 147,5 del 2024 (119 milioni di euro ante IFRS 16).

A livello di mercati, nel 2025 Tecnica Group ha confermato la sua vocazione internazionale, con il 93% dei ricavi realizzati fuori dal mercato domestico, che cresce del 3% rispetto al 2024. Nelle altre geografie di riferimento, l'Europa e gli Stati Uniti, si registra una crescita dell'8% e del 2% rispettivamente.

Lo sviluppo del fatturato e' bilanciato tra le due macrocategorie di prodotto, la calzatura e l'attrezzo sportivo (sci, scarponi e pattini in linea), che pesano, nell'ordine, per il 57% e per il 43% dei ricavi.

'In un contesto internazionale di crescente complessita', segnato da oggettive difficolta' operative, il Gruppo ha saputo mitigare gli impatti e chiudere l'anno con resilienza dedicandosi anche a un importante progetto di evoluzione organizzativa del business model - ha dichiarato Andrea Dorigo, ceo di Tecnica Group. - Nel 2026 ci focalizzeremo su un approccio contemporaneamente tattico e strategico, che indirizzera' la crescita del gruppo negli anni a venire, mettendo il consumatore e le sue esigenze sempre piu' al centro delle priorita' aziendali e perseguendo il rafforzamento dell'identita' dei singoli marchi, per offrire una scelta e un'offerta mirate'.

