Tech: device medicali generano in Italia mercato da 18,3 miliardi

Il settore ha investito circa un miliardo in R&S (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Il settore dei device medicali in Italia genera un mercato dal valore complessivo di 18,3 miliardi di euro, includendo sia le esportazioni, sia le vendite interne, e conta quasi 4.500 aziende per un totale di circa 120mila addetti. Si tratta di un panorama industriale fortemente diversificato, in cui piccole imprese convivono con grandi gruppi multinazionali.

Questi i dati che risultano a Confindustria Dispositivi Medici, secondo i quali nel settore rientrano 2.527 aziende manifatturiere, 1.555 distributori e 367 fornitori di servizi, tutti coinvolti nella produzione e distribuzione di dispositivi medici su scala nazionale. Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano quasi il 94% del totale.

Nonostante recenti misure normative abbiano introdotto restrizioni sulle sperimentazioni cliniche, il settore ha investito circa un miliardo di euro in R&S. Sul fronte del commercio internazionale, nel 2024 le esportazioni italiane di dispositivi medici verso gli Stati Uniti sono cresciute del 14,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un valore di 832 milioni di dollari (dati usatrade.census.gov).

Quest'anno 12 realta' italiane prenderanno parte al padiglione nazionale italiano al World Health Expo (WHX).

Precedentemente nota come FIME, la manifestazione e' uno degli appuntamenti di riferimento per la filiera globale delle tecnologie e attrezzature medicali. L'edizione 2025, in programma a Miami dall'11 al 13 giugno, vedra' per la prima volta una presenza italiana unitaria coordinata dall'ICE-Agenzia.

