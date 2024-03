Tassi: Bnp Paribas, tagli Fed non prima di giugno, 100 pb nel 2024

Banca vede Bce tagliare di 75 pb durante l'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 mar - Per quanto riguarda i tassi di interesse, 'pensiamo che la Fed dovrebbe tagliare da giugno e non prima, in quanto abbiamo avuto dati sia macro che di inflazione leggermente piu' forti a inizio anno, ma comunque ci sara' una traiettoria di taglio dei tassi a breve termine'. Lo ha detto John Carli, analyst cio office di Bnp Paribas, presentando le letture della Banca sulle previsioni macroeconomiche e di equity, in occasione di un evento in Borsa Italiana. 'Lato Europa - ha aggiunto - siccome gli indicatori economici sono gia' su livelli ben depressi, per noi sara' condizione essenziale per la Bce tagliare i tassi e ridare vita al mercato generale e all'economia'. Secondo l'istituto, nel 2024 'la Fed dovrebbe tagliare i tassi di 100 punti base e dal lato Europa di 75 punti base: questo dovrebbe aiutare il mercato del credito e dare una spinta anche al mercato azionario con potenziali zone di recupero attorno alle mid cap'.

