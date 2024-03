Tassi: Bnp Paribas, tagli Fed non prima di giugno, 100 pb nel 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 mar - Secondo Bnp Paribas, il processo di disinflazione dovrebbe continuare nel 2024: 'Ci sara' una normalizzazione dell'inflazione quest'anno che in Usa dovrebbe arrivare al 2,7% e che dara' il via alla Fed per tagliare i tassi. L'ammontare delle obbligazioni a scadenza, gia' aumentato nel 2024 dal 2023, andra' ad aumentare ancora di piu' nel 2025/2026. Questo e' un elemento che la Fed guarda da molto vicino e che spingera' l'istituto a un certo punto a dover tagliare i tassi per evitare stress sul mercato del credito. Questo elemento, sommato al processo di disinflazione in corso, valida a nostro avviso un taglio da parte della Fed a partire da giugno'. In Europa 'l'inflazione dovrebbe continuare a rallentare per arrivare intorno al 2,1% a fine anno' e 'il fatto che l'Europa sia messa peggio rispetto all'America sara' un elemento essenziale che verra' considerato dalla Bce per tagliare i tassi durante l'anno'. Secondo Bnp Paribas, tuttavia, "nel caso in cui il mercato lavorativo americano continui ad essere robusto come e' stato potrebbe esserci una pressione al rialzo sulla crescita degli stipendi che verra' riflessa sull'inflazione. Per il momento non e' lo scenario base, poiche' entrambi si stanno normalizzando". Inoltre, "le riserve in eccesso accumulate del consumatore americano che piano piano stanno sparendo potrebbero essere completamente esaurite a fine trimestre, aggiungendo del rischio allo scenario di crescita di mercato'.

Bla-

(RADIOCOR) 01-03-24 12:50:10 (0354) 5 NNNN