Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Svizzera: oltre 687 mln franchi di beni venezuelani congelati

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - L'importo dei beni venezuelani congelati in Svizzera ha raggiunto quota 687 milioni di franchi svizzeri (pari a oltre 750 milioni di euro), ha dichiarato oggi il Ministero degli Esteri elvetico ai media francesi, fornendo per la prima volta una cifra precisa sulla totalita' dei fondi finora bloccati. Il 5 gennaio scorso e' entrata in vigore nel Paese elvetico un'ordinanza che dispone il blocco degli averi dell'ex presidente venezuelano Nicola's Maduro, oltre che di altre persone a lui legate. "Un totale di 687 milioni di franchi svizzeri e' stato segnalato dagli intermediari finanziari svizzeri all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro" in relazione al decreto, ha dichiarato il Ministero, senza specificare i nomi dei detentori dei beni.

            imt-red

            (RADIOCOR) 23-02-26 19:24:36 (0629) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.