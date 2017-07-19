Svizzera: oltre 687 mln franchi di beni venezuelani congelati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - L'importo dei beni venezuelani congelati in Svizzera ha raggiunto quota 687 milioni di franchi svizzeri (pari a oltre 750 milioni di euro), ha dichiarato oggi il Ministero degli Esteri elvetico ai media francesi, fornendo per la prima volta una cifra precisa sulla totalita' dei fondi finora bloccati. Il 5 gennaio scorso e' entrata in vigore nel Paese elvetico un'ordinanza che dispone il blocco degli averi dell'ex presidente venezuelano Nicola's Maduro, oltre che di altre persone a lui legate. "Un totale di 687 milioni di franchi svizzeri e' stato segnalato dagli intermediari finanziari svizzeri all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro" in relazione al decreto, ha dichiarato il Ministero, senza specificare i nomi dei detentori dei beni.

imt-red

