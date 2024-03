Superbonus: Freni, nessuna criticita' con ragioneria di Stato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mar - Sul Superbonus 'non ci sono criticita' con la ragioneria di Stato. Qualsiasi attacco alla ragioneria dello Stato, qualsiasi responsabilita' della ragioneria mi vede molto contrario'. Lo ha affermato Federico Freni, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a margine di un evento in Bocconi. 'Credo che la politica debba prendersi le sue responsabilita' e non scaricarle sui tecnici. Il ministro Giorgetti con la responsabilita' che gli e' propria, capita la situazione, ha preso i provvedimenti necessari sul Superbonus. E' stato il primo ad avere il coraggio di dare l'indirizzo politico alla risoluzione del Superbonus. Non scarichiamo sulla ragioneria quelle che sono state le decisioni esclusivamente politiche', ha concluso.

