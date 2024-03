Superbonus: De Poli (Udc), Dl va rivisto, non fermare ricostruzione aree sisma

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 mar - "La stretta sul superbonus non puo' e non deve diventare un freno al processo di ricostruzione nelle aree del cratere sismico nel Centro Italia, come ad esempio nelle Marche. Il provvedimento in questione, secondo noi, va migliorato e revisionato".

Cosi' il senatore Udc e presidente nazionale del partito, Antonio De Poli che aggiunge: "Dobbiamo distinguere tra necessita' e privilegi. Una cosa e' contrastare gli abusi e quindi limitare quelle situazioni di privilegio che hanno portato a uno sforamento dei conti pubblici; diverso e' al contrario parlare di benefici fiscali che, nelle aree terremotate, sono una necessita' senza la quale si rischierebbe di fermare il processo di rinascita di questi territori", conclude De Poli.

com-nep

