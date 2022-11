Superbonus: Ance, con lo stop penalizzati fasce deboli e condomini

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Lo stop immediato al 110% penalizza fasce deboli e condomini delle periferie. Lo sostiene l'Ance, guardando alle misure inserite nel decreto Aiuti-quater in Consiglio dei ministri.

'Siamo consapevoli della necessita' del Governo di tenere sotto controllo la spesa - dice la presidente Ance Federica Brancaccio - ma cambiare le regole del superbonus in 15 giorni significa penalizzare soprattutto i condomini che sono partiti per ultimi'. Quelli cioe', sostiene la Brancaccio, 'delle periferie e delle fasce meno abbienti che per far partire i lavori hanno avuto bisogno di tempi piu' lunghi e della necessita' di vedere interamente coperti finanziariamente gli interventi'. 'Per questo chiedevamo e continuiamo a chiedere un confronto con il Governo in modo serio e responsabile per evitare che a pagare siano i piu' deboli e le imprese regolari' continua la Presidente Ance.

Per quanto riguarda lo sblocco dei crediti incagliati, 'apprezziamo l'attenzione del Governo e del Ministro Giorgetti in particolare, ma attendiamo di capire che soluzione si e' studiata per evitare che tante imprese falliscano per mancanza di liquidita' e questo si' con un costo sociale ed economico insostenibile per la collettivita''.

