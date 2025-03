Sulcis: Mimit, 31 marzo tavolo Eurallumina e 7 aprile su Sider Alloys

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Il Mimit, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato i tavoli sulle vertenze Eurallumina e Sider Alloys. Lunedi' 31 marzo, alle ore 17, si terra' la riunione su Eurallumina, mentre il tavolo dedicato a Sider Alloys e' convocato per il prossimo 7 aprile, alle ore 13, entrambi a Palazzo Piacentini. Come specificato in una nota, alle riunioni parteciperanno i rappresentanti delle aziende coinvolte, delle organizzazioni sindacali, della Regione Sardegna e dei dicasteri interessati. Inoltre, nei prossimi giorni il Mimit convochera' un nuovo incontro sulla vertenza Portovesme (gruppo Glencore), previsto per la seconda meta' di aprile.

