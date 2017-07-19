Sud: Svimez, da mafie 61 miliardi riciclati in 15 anni, 80% al Centro-Nord

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - "Le indagini degli ultimi anni confermano un quadro strutturale: le mafie investono sempre piu' nell'economia legale, sfruttando mercati e strumenti finanziari ordinari per ripulire capitali illeciti e mimetizzarsi nel tessuto produttivo".

L'analisi Svimez-Guardia di Finanza dal 2010 al 2024 rileva 61,4 miliardi riciclati; la geografia del fenomeno vede 29,8 miliardi al Nord, 20,3 miliardi al Centro e 11,3 miliardi nel Mezzogiorno; oltre l'80% dei capitali sporchi trova sbocco nelle regioni piu' ricche, Lazio, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Nello stesso periodo, il Nord guida per numero di denunce di riciclaggio con 14.375 segnalazioni contro 10.307 al Centro e 11.847 al Sud. Nel Mezzogiorno la presenza mafiosa continua a manifestarsi soprattutto nel controllo del territorio: l'usura resta il reato piu' indicativo con 2.739 denunce al Sud, 1.175 al Centro e 1.401 al Nord, rileva Svimez nel Rapporto 2025.

