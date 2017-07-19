Sud: Sbarra, 'cresce grazie ai suoi giovani, il futuro si costruisce insieme'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - "Il Mezzogiorno ha bisogno di giovani che scelgano di rimanere, che vedano nel proprio territorio una possibilita' e non un limite. In quest'ottica, il premio celebra la fiducia nelle nuove generazioni e la convinzione che il futuro del lavoro, e del Paese, si costruisca insieme, partendo da qui'. Cosi' il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luigi Sbarra, sul concorso 'Citta' e lavoro: le mie idee', promosso da OrientaSud insieme alla Fondazione Italia Education e all'Ordine dei Giornalisti della Campania, che ha visto vincitori quattro giovani under 29. Sbarra e' intervenuto oggi all'inaugurazione della XXVI edizione di OrientaSud, Il Salone delle Opportunita', in corso a Napoli presso la Mostra d'Oltremare. "Questo evento - ha affermato - e' un appuntamento che mette al centro cio' che di piu' prezioso abbiamo: i giovani e il loro futuro. In un periodo di grandi trasformazioni, formazione, conoscenza e competenze sono la vera infrastruttura del domani".

com-nep.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-11-25 11:28:35 (0347)GOV,PA 5 NNNN