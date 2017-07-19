Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Sud: Meloni, ha dimostrato di poter essere la locomotiva d'Italia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Napoli, 14 nov - "La Campania puo' essere il motore di sviluppo del Mezzogiorno e il Mezzogiorno in questi ultimi due anni ha dimostrato di poter essere la locomotiva d'Italia". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento a un evento elettorale in vista delle elezioni regionali in Campania.

            "Grazie alla Zes unica, agli investimenti in infrastrutture, alla riforma delle politiche di coesione, alle misure per sostenere l'occupazione, grazie al dinamismo delle imprese e dei lavoratori di questo territorio il Pil e l'occupazione nel Sud negli ultimi due anni sono cresciuti piu' della media nazionale. Il tasso di occupazione e' il piu' alto di sempre.

            E' accaduto chiaramente perche' i cittadini ci hanno creduto con noi, perche' ci hanno creduto con noi le imprese, i lavoratori, ma e' accaduto anche perche' lo Stato e' tornato a fare lo Stato, capace di scelte giuste anche quando quelle scelte possono essere impopolari, capace di mettere la faccia su sfide che possono essere difficili".

            fil.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 14-11-25 19:30:36 (0629)GOV,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.