Sud: Meloni, ha dimostrato di poter essere la locomotiva d'Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Napoli, 14 nov - "La Campania puo' essere il motore di sviluppo del Mezzogiorno e il Mezzogiorno in questi ultimi due anni ha dimostrato di poter essere la locomotiva d'Italia". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento a un evento elettorale in vista delle elezioni regionali in Campania.

"Grazie alla Zes unica, agli investimenti in infrastrutture, alla riforma delle politiche di coesione, alle misure per sostenere l'occupazione, grazie al dinamismo delle imprese e dei lavoratori di questo territorio il Pil e l'occupazione nel Sud negli ultimi due anni sono cresciuti piu' della media nazionale. Il tasso di occupazione e' il piu' alto di sempre.

E' accaduto chiaramente perche' i cittadini ci hanno creduto con noi, perche' ci hanno creduto con noi le imprese, i lavoratori, ma e' accaduto anche perche' lo Stato e' tornato a fare lo Stato, capace di scelte giuste anche quando quelle scelte possono essere impopolari, capace di mettere la faccia su sfide che possono essere difficili".

