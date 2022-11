Stime Ue: in Italia stop calo deficit/pil nel 2024, rallentera' riduzione debito -2

Ripresa 'tangibile' non prima della seconda meta' del 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 nov - La Commissione rileva che la riapertura dell'economia, dopo la revoca di tutte le restrizioni legate alla pandemia, e le misure per mitigare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia su imprese e famiglie 'hanno contribuito a una solida crescita della produzione'. Tuttavia, con l'attivita' manifatturiera e delle costruzioni gia' in indebolimento dall'estate e le dinamiche di riapertura quasi esaurite, l'impatto negativo dei prezzi elevati dell'energia e' destinato a prendere il sopravvento verso la fine dell'anno.

'L'economia italiana dovrebbe entrare in un periodo di contrazione, con una ripresa tangibile che non e' attesa prima della seconda meta' del 2023'.

Si prevede che la solida performance di crescita nei primi tre trimestri del 2022, unita a un considerevole effetto di trascinamento, spingera' la crescita del pil reale al 3,8%.

Nel 2023, la crescita della produzione dovrebbe rallentare allo 0,3%, prima di salire all'1,1% nel 2024.

Bruxelles ricorre di nuovo al termine 'venti contrari' per indicare i fattori che ostacolano la crescita. Ve e sono 'su piu' fronti' e tutti pesano sulla domanda. Con l'inflazione elevata e la debole crescita dell'occupazione che gravano sul reddito disponibile reale, e' probabile che la spesa per consumi ristagni il prossimo anno, dice Bruxelles. Con il presunto allentamento delle pressioni sui prezzi e una moderata accelerazione della crescita salariale, i consumi privati dovrebbero riprendere a crescere nel 2024. Si prevede che gli elevati costi di input, l'inasprimento delle condizioni di finanziamento e il rallentamento della domanda ridurranno gli investimenti delle imprese, mentre la spesa in conto capitale del governo dovrebbe rimanere robusta grazie agli investimenti finanziati dal Recovery Fund. Inoltre, gli investimenti immobiliari sono destinati a rallentare notevolmente, a causa dell'aumento dei tassi ipotecari e dell'abbandono graduale degli incentivi alla ristrutturazione. Dopo aver registrato una forte crescita quest'anno, in parte grazie a una stagione turistica vivace, si prevede che le esportazioni cresceranno piu' moderatamente nel 2023, in linea con la domanda esterna. Il saldo delle partite correnti e' destinato a deteriorarsi drasticamente, riflettendo l'effetto negativo delle ragioni di scambio legato all'energia.

La domanda di lavoro sta diminuendo nei settori piu' energivori come l'industria manifatturiera e l'edilizia, ma la crescita dell'occupazione e' rallentata anche nel settore del commercio al dettaglio e del turismo. Nel complesso, la crescita dell'occupazione dovrebbe rimanere sostanzialmente in linea con l'attivita' economica nell'orizzonte di previsione. Il tasso di disoccupazione e' destinato ad aumentare, dall'8,3% nel 2022 all'8,5% nel 2024.

Aps

(RADIOCOR) 11-11-22 12:30:56 (0327)EURO 5 NNNN