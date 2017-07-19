Stem: Politecnico, rappresentazione dello scienziato dominata ancora da stereotipi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ago - In un contesto segnato da tagli ai finanziamenti pubblici e talvolta diffidenza nei confronti della scienza, una percezione distorta degli scienziati, come e'lite distaccate, poco trasparenti o addirittura minacciose, puo' contribuire ad alimentare scetticismo e giustificare politiche di disinvestimento. Inoltre, lo stereotipo limita l'inclusione di profili diversi, riducendo la visibilita' di ricercatrici, giovani studiosi ed esperti delle scienze sociali e umanistiche.

La review si conclude con un invito all'azione. La rappresentazione pubblica della scienza e dei suoi protagonisti non e' neutrale: puo' favorire fiducia e partecipazione oppure distanza e disinformazione. Sarebbe quindi necessario un impegno collettivo - da parte delle istituzioni educative, dei media, dei decisori politici e del mondo accademico stesso - per costruire narrazioni piu' inclusive e realistiche. Solo in questo modo sara' possibile trasformare l'immaginario collettivo, rafforzare la fiducia nella scienza e renderla davvero accessibile a tutte e tutti.

