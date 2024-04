Stellantis: Urso, fiducioso di evitare declino industriale automotive

Al lavoro per portare produzione auto a soglia di 1 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 13 apr - "Siamo al lavoro assieme a Stellantis fin dal principio della legislatura per portare la produzione di veicoli del gruppo in Italia alla soglia di 1 mln, una cifra necessaria per evitare il declino industriale del settore dell'automotive in Italia e sono convinto che si possa riuscire".

Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel suo intervento alla presentazione del piano Transizione 5.0 attualmente in corso al Centro Congressi di Padova e promosso da Confindustria Veneto Est e Camera di Commercio di Padova.

