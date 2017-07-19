Stellantis: Uilm Molise, tutti dipendenti Termoli in solidarieta' per un anno

Chiesto incontro a Ceo Filosa, servono nuovi prodotti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 ago - Le organizzazioni sindacali e la direzione dello stabilimento Stellantis di Termoli hanno raggiunto un accordo per un nuovo contratto di solidarieta' per tutti i circa 2.000 dipendenti (1.823 per la precisione) della fabbrica. Lo fa sapere la Uilm locale, spiegando che il contratto di solidarieta' durera' un anno, dal primo settembre prossimo al 31 agosto 2026, e, come il precedente accordo, prevede la maturazione dei ratei a prescindere dai giorni lavorati nel mese.

"Ricordiamo che il contratto di solidarieta' e' uno strumento difensivo che, in questo momento, ci permette di affrontare una fase molto difficile", ha detto Francesco Guida, segretario della Uilm Molise, spiegando che "la decisione arriva in un contesto complicato per tutto il settore auto: il mercato internazionale continua a segnare dati negativi, dagli Stati Uniti arrivano riflessi pesanti con l'attivazione dei dazi da parte dell'amministrazione Trump, la crisi delle vendite non si arresta e la transizione ecologica, purtroppo non governata, sta colpendo duramente il nostro sito di Termoli". A questo si aggiunge il tema della Gigafactory, "un progetto che al momento sembra abbandonato", ha detto Guida, spiegando che "nessuno ha il coraggio di dire chiaramente quale sara' il futuro di questa fabbrica, se un domani vedra' davvero la luce e, soprattutto, quale sara' il destino dei lavoratori". Per questo, come ha detto il segretario, il sindacato sottolinea che c'e' "bisogno di nuovi prodotti, di investimenti veri e di certezze per il futuro", chiedendo di "incontrare subito il nuovo amministratore delegato Antonio Filosa, perche' i lavoratori di Termoli hanno diritto a sapere quale strada Stellantis intende intraprendere".

