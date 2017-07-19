Stellantis: lancia Philantropy, parte da Italia programma supporto a comunita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 ott - Future Days e' incentrato su educazione e orientamento con l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e accompagnare gli studenti alla scoperta delle professioni del futuro, in qualsiasi regione del mondo esista uno stabilimento Stellantis. Si tratta di un percorso di orientamento innovativo dedicato alle materie Stem, nato per mettere in sinergia territorio, scuole, istituzioni e mondo del lavoro, in un unico sistema integrato. L'obiettivo e' creare un nuovo ecosistema educativo che, fino ad oggi, ha coinvolto 2.500 studenti in 28 scuole di 6 regioni italiane dove Stellantis e' presente, con il supporto di 150 docenti formati e di 95 dipendenti, volontari del programma Stellantis Motor Citizens, che hanno donato oltre 500 ore del loro tempo.

Protagonisti dell'appuntamento torinese sono stati 700 ragazzi e ragazze di 7 scuole, che hanno incontrato oltre 30 professionisti del mondo dell'impresa, dello sport, della comunicazione e della creativita', in una sorta di Business Speed Date, breve, interattivo e fattuale. La giornata ha avuto anche momenti collettivi di ispirazione e confronto tra generazioni, con la partecipazione attiva, tra gli altri, di Antonella Bruno (Managing Director di Stellantis Italia), di Jean Philippe Imparato (Ceo Maserati), del Sindaco della Citta' di Torino, Stefano Lo Russo e di Elena Chiorino (Vicepresidente della Regione Piemonte). Stellantis e Next Level confermano cosi' la propria volonta' di contrastare la dispersione scolastica in Italia, un fenomeno tuttora presente: basti pensare che solo il 6% degli studenti provenienti da famiglie con basso livello di istruzione arriva a una laurea, mentre gli ultimi dati Invalsi 2025 confermano un significativo gap di competenze in italiano e matematica, con oltre il 40% degli studenti del Mezzogiorno sotto i livelli minimi.

Ars

(RADIOCOR) 14-10-25 13:13:56 (0391) 5 NNNN