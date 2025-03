Stellantis: Cirio (Piemonte), investimento a Verrone buon segnale in momento delicato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mar - Stellantis investira' 38 milioni per lo stabilimento di Verrone ed "e' sicuramente una buona notizia che rappresenta un segnale importante in questo momento particolarmente delicato per il settore dell'auto, disegnando anche una prospettiva pluriennale che rende il polo produttivo del biellese centrale negli scenari di crescita della produzione dell'auto elettrica". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sottolineando che "dopo l'annuncio dell'arrivo del secondo modello a Mirafiori a novembre, dell'assunzione di cento ingegneri e la crescita della linea dei cambi e dell'hub del riciclo, si tratta di un ulteriore tassello del piano di rilancio che ci e' stato presentato da Stellantis nelle scorse settimane". Ulteriori dettagli, ha detto Cirio, sono attesi durante l'audizione del presidente di Stellantis, John Elkann, mercoledi' in Parlamento: "Continuiamo a monitorare il piano nella sua applicazione affinche', dai fatti, arrivi la conferma che davvero ci troviamo di fronte a una nuova fase, nella quale l'Italia, Mirafiori e gli altri stabilimenti piemontesi siano protagonisti di investimenti e rilancio produttivo per garantire crescitadi volumi e tutela dei posti di lavoro", ha detto.

