Statkraft: piano da 8,6 mld$ per produzione energetica Norvegia in 10 anni

Focus su idroelettrico ed eolico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mag - Statkraft annuncia un piano di investimenti da 80 miliardi di corone norvegesi (circa 8,6 miliardi di dollari) nella produzione energetica in Norvegia nei prossimi dieci anni, puntando soprattutto sull'ammodernamento dell'idroelettrico e sullo sviluppo dell'eolico. Il piano, spiega una nota, rende la societa' uno dei maggiori motori della futura attivita' industriale nel Paese, con progetti distribuiti in tutto il territorio nazionale. In occasione della Conferenza Statkraft 2026, la societa' energetica statale norvegese Statkraft ha aggiornato le proprie stime di investimento in Norway. La nuova previsione di 80 miliardi di nok rappresenta un forte aumento rispetto ai 44-67 miliardi stimati nel gennaio 2024, per effetto di un portafoglio progetti piu' ampio, dell'inflazione e di un orizzonte temporale esteso. La ceo, Birgitte Ringstad Vartdal, ha dichiarato che l'azienda e' gia' avanzata nell'esecuzione del piano. Solo nell'ultimo biennio, Statkraft ha investito quasi 4 miliardi di nok nell'idroelettrico norvegese, ma il ritmo crescera' significativamente negli anni a venire, in linea con la nuova strategia focalizzata sul core business energetico.

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