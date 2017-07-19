Stati generali cultura: Tamburini, Matera crocevia Mediterraneo e volano economico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Matera, 3 dic - 'Di recente l'Unione Europea ha lanciato il progetto relativo a un network sulla cultura mediterranea che coinvolga formazione ed universita' dei Paesi che si affacciano su questo straordinario mare. Matera e' crocevia di tutto questo e auspico che il 2026 sia l'anno per poter fare i primi passi in questa direzione, oltre ad unire tutti i popoli'. Cosi' Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore, intervenuto durante la tappa conclusiva degli Stati Generali della Cultura 2025, organizzati dal Gruppo 24 Ore, in collaborazione con il Comune di Matera e la Fondazione Matera-Basilicata 2019. 'La cultura ha due caratteristiche: la prima e' che rappresenta lo strumento migliore contro le guerre che attraversano il mondo; la seconda e' che costituisce uno straordinario volano di sviluppo per l'economia e per l'Italia la cultura e' una miniera d'oro'.

sma.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 03-12-25 13:51:34 (0418)PA 5 NNNN