Spazio: Urso incontra ministra danese Egelund su prospettive settore

A margine della Ministeriale dell'Agenzia spaziale europea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 nov - 'A margine della Ministeriale Esa di Brema ho avuto un incontro bilaterale con il ministro danese dell'Istruzione e della Scienza, Christina Egelund, per un confronto sulle principali sfide e prospettive del settore spaziale. Tra le priorita' condivise, l'esigenza di definire in Europa un quadro normativo chiaro per lo Spazio, valorizzando anche l'esperienza dell'Italia che quest'anno ha approvato la sua prima legge quadro sull'economia dello spazio'. Cosi' su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 'Ho illustrato alla collega danese le principali novita' del provvedimento, fortemente voluto dal nostro Governo per colmare un gap e offrire supporto e regole certe agli operatori in una fase di forte crescita della Space Economy', ha aggiunto Urso, spiegando che si tratta di 'un'esperienza che puo' ora rappresentare un riferimento anche a livello europeo, per favorire investimenti e la nascita di nuovi campioni, come dimostra il recente caso di Bromo nato dalla collaborazione tra Leonardo, Airbus e Thales'.

