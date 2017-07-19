Spazio: Sperandini(Spacewear), dialogo Italia-Usa per tecnologie trasformative

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 dic - 'Il dialogo tra Italia e Stati Uniti nel campo dello spazio e' essenziale per accelerare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche realmente trasformative, in grado di migliorare non solo la vita degli astronauti, ma anche quella delle persone sulla Terra'. Cosi' Corinna Sperandini, ceo di Spacewear, start-up di tute spaziali innovative, che ha partecipato presso il Consolato Generale d'Italia a New York all'evento 'Bridging Space Economies: between Italy and the US'. Le tute spaziali di Spacewear sono gia' utilizzate in due missioni e sono state le uniche ad essere autorizzate da Nasa durante la Missione Ax-3 all'utilizzo nella Stazione Spaziale Internazionale.

L'iniziativa e' stata organizzata in collaborazione con I/NYC - Italian Innovators Initiative e ha riunito alcuni tra i principali attori dell'ecosistema spaziale, finanziario e industriale di Italia e Stati Uniti, con l'obiettivo di rafforzare le sinergie bilaterali e delineare le nuove traiettorie di crescita della new space economy.

fon.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-12-25 15:04:10 (0317)SPACE 5 NNNN