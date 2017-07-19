Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Spazio: Sperandini(Spacewear), dialogo Italia-Usa per tecnologie trasformative

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 dic - 'Il dialogo tra Italia e Stati Uniti nel campo dello spazio e' essenziale per accelerare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche realmente trasformative, in grado di migliorare non solo la vita degli astronauti, ma anche quella delle persone sulla Terra'. Cosi' Corinna Sperandini, ceo di Spacewear, start-up di tute spaziali innovative, che ha partecipato presso il Consolato Generale d'Italia a New York all'evento 'Bridging Space Economies: between Italy and the US'. Le tute spaziali di Spacewear sono gia' utilizzate in due missioni e sono state le uniche ad essere autorizzate da Nasa durante la Missione Ax-3 all'utilizzo nella Stazione Spaziale Internazionale.

            L'iniziativa e' stata organizzata in collaborazione con I/NYC - Italian Innovators Initiative e ha riunito alcuni tra i principali attori dell'ecosistema spaziale, finanziario e industriale di Italia e Stati Uniti, con l'obiettivo di rafforzare le sinergie bilaterali e delineare le nuove traiettorie di crescita della new space economy.

            fon.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 07-12-25 15:04:10 (0317)SPACE 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.