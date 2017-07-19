Spazio: Mimit, approvati da Comitato 45 progetti per un valore di 1,5 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ott - 'Il comparto aerospaziale rappresenta un settore di traino per lo sviluppo economico e tecnologico del nostro Paese', ha aggiunto Urso, indicando che 'una nuova iniziativa di finanziamento funzionale proprio alla sicurezza nazionale era attesa da ben dieci anni: oggi diamo finalmente un segnale forte di visione strategica in questa direzione'.

I progetti approvati coprono diverse aree strategiche del settore aerospaziale: 14 nel comparto aeronautico e delle aerostrutture, 4 nella propulsione aerospaziale, 21 nel settore elettronico e 8 di tipo spaziale. In termini finanziari, la macroarea aerostrutture assorbe circa 716 milioni di euro, l'area elettronica circa 620, l'area spazio 186 e quella dedicata alla propulsione 55. Tra i proponenti 17 grandi imprese e 11 Pmi distribuite su tutto il territorio nazionale, dal Piemonte alla Puglia, con maggiore concentrazione nelle regioni ad alta densita' produttiva per il comparto, come il Lazio.

