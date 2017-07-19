Spagna: Parlamento approva piano anti-crisi da 5 miliardi di euro

Drastica riduzione fiscalita' su energia, Iva gas giu' al 10% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 mar - Il Parlamento spagnolo ha approvato il pacchetto di 80 misure del governo, per un importo totale di 5 miliardi di euro, volto a limitare le conseguenze della guerra in Medio Oriente per i contribuenti, prevedendo in particolare 'una drastica riduzione' della fiscalita' sull'energia. Tra le misure annunciate figura soprattutto la riduzione dell'Iva su gas e carburanti dal 21% al 10%. Secondo il premier Pedro Sanchez, questa misura dovrebbe consentire una riduzione dei prezzi alla pompa fino a 30 centesimi di euro al litro, pari a 'circa 20 euro di risparmio per un pieno per un'auto media'.

Al termine di un consiglio dei ministri straordinario Sanchez ha annunciato una riduzione del 60% delle tasse sull'elettricita', in particolare tramite la sospensione dell'imposta sulla produzione di energia elettrica. Ha anche promesso di 'fissare un tetto al prezzo massimo di vendita di butano e propano' e di introdurre 'un aiuto diretto di 0,20 euro per litro di carburante' per trasportatori, agricoltori, allevatori e pescatori, fortemente colpiti dall'aumento dei prezzi alla pompa. Un aiuto 'equivalente' e' stato inoltre introdotto per l'acquisto di fertilizzanti. L'esecutivo di Madrid teme un rallentamento dell'economia nazionale.

Lab-red

(RADIOCOR) 26-03-26 16:48:23 (0580) 5 NNNN