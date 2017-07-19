Spagna: a novembre +1% produzione industriale, +4,5% tendenziale
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - A novembre la produzione industriale in Spagna e' aumentata dell'1%, dopo un aumento dello 0,7% a ottobre. Lo comunica l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (Ine). Su base annua, la produzione industriale ha registrato un aumento del 4,5% rispetto a novembre 2024, grazie in particolare alle ottime performance dei beni di consumo (+5,6%) e del settore energetico (+4,8%).
cel
