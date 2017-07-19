Sole 24 Ore: sul Lunedi' tutto su Carta Valore Cultura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Con Carta Valore Cultura la legge di Bilancio supera l'esperienza dell'ex 18App, che si era sdoppiata in Carta cultura giovani e Carta del merito. A beneficiare del bonus, analizzato sul Lunedi' de Il Sole 24 Ore, questa volta sara' chi si diplomera', a partire dal 2026, non oltre il compimento dei 19 anni. Il credito verra' erogato nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma (quindi a partire dal 2027 per i diplomati di quest'anno). Non e' chiaro se le due carte del Merito e Giovani, per chi matura i requisiti quest'anno, potranno essere cumulabili alla nuova Carta Valore, cosi' come non e' chiarito l'importo del credito. La legge di Bilancio rimette i dettagli a un decreto ministeriale, da adottare entro il 30 novembre 2026, ma sappiamo che le risorse stanziate per la misura ammontano a 180 milioni di euro. Ora, facendo una prima ipotesi di calcolo, prendendo la percentuale di diplomati sul numero dei maturandi (524mila erano i candidati alla maturita' 2025), togliendo la quota dei ragazzi con piu' di 19 anni e adeguando infine la percentuale di utilizzatori del bonus (che in media si aggira attorno al 73% degli aventi diritto), l'assegno nominale dovrebbe riuscire a rimanere intorno ai 500 euro.

