Sole 24 Ore: sul Lunedi', tagli alla cultura, in Italia gli istituti bussano ai privati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 giu - Triennale di Milano, Quadriennale di Roma, Biennale di Venezia, Fai: sono tra le principali istituzioni culturali italiane che, nel 2025, riceveranno quasi due milioni di euro in meno rispetto al 2024 dai contributi del ministero della Cultura. I tagli - previsti dalla legge di Bilancio - colpiscono archivi, musei, teatri e istituti culturali, con un effetto a cascata su Regioni e Comuni.

Di fronte alla progressiva riduzione degli investimenti pubblici, cresce l'interesse per forme di finanziamento parallele, tra cui sponsorizzazioni, membership e crowdfunding. 'Il calo del finanziamento pubblico sta incentivando la mentalita' del fundraising anche in Italia', spiega Alex Turrini, professore alla Bocconi. 'Ma mancano ancora vere competenze: servirebbero iniziative di formazione'.

Anche all'estero il settore culturale e' sotto pressione.

Negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha proposto un bilancio federale che elimina i fondi per il National Endowment for the Arts, il National Endowment for the Humanities e la Corporation for Public Broadcasting. Con un ordine esecutivo ha gia' soppresso l'Institute of Museum and Library Services, privando musei e biblioteche di 270 milioni di dollari.

I tagli, ritenuti necessari per contenere la spesa pubblica, stanno colpendo in particolare le comunita' periferiche, le arti visive e il patrimonio internazionale: oltre 26mila opere d'arte pubbliche risultano attualmente prive di tutela.

A rischio anche il World Monuments Fund, con progetti sospesi in diversi Paesi, tra cui Algeria, Ucraina e Iraq.

