Sole 24 Ore: sul Lunedi' focus sull'effetto Olimpiadi sugli sport invernali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - Secondo i dati Istat, nel 2024 circa l'11,3% degli sportivi praticava discipline invernali, su ghiaccio o di montagna, pari a circa due milioni e 428 mila persone. Una crescita rispetto ai livelli di 2006 e 2015, quando i praticanti erano rispettivamente 1,9 e 1,8 milioni. L'incremento - si legge in un approfondimento sul Sole 24 del Lunedi', in uscita domani - e' trainato soprattutto da alcune discipline in crescita come il trekking, praticato nel 2024 dal 4% degli sportivi (erano l'1,6% nel 2015).

La disponibilita' di infrastrutture e comprensori sciistici incide direttamente sulla distribuzione territoriale della pratica. A confermarlo e' l'indice di sportivita' dedicato agli sport invernali elaborato da Pts, che tiene conto di indicatori come il numero di societa', i risultati societari e il numero di tesserati, nonche' i risultati ottenuti dal singolo atleta. Le Province alpine occupano stabilmente le prime posizioni della classifica nazionale: ai vertici si collocano Bolzano, Trento e Aosta, un podio stabile rispetto al 2024, seguito da Sondrio e Belluno, che invece si scambiano. L'Appennino compare appena dopo, con L'Aquila che sale di tre posizioni rispetto allo scorso anno, e rifa' capolino in 18esima posizione con Parma, che nel 2025 guadagna ben sette posizioni.

I Giochi contribuiranno probabilmente a consolidare la classifica. 'Come Pts Sport riteniamo che nel prossimo Indice di sportivita' l'effetto Olimpiadi invernali sara' particolarmente significativo. Alcune Province rimarranno nella parte alta del ranking, altre torneranno. Oltre ai risultati agonistici conta l'aspetto organizzativo: chi ospita i Giochi avra' un enorme vantaggio grazie agli investimenti effettuati. Questo a dimostrazione di quanto una giusta strategia politica del territorio possa aver effetti eccezionali per le comunita'', ha spiegato Alberto Miglietta, vicepresidente esecutivo di Pts.

