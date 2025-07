Sole 24 Ore: sul Lunedi' focus sugli obiettivi green, mancano all'appello 8,3 mld all'anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - Stanziamenti extra per 8,3 miliardi di euro l'anno. E' questa la cifra che, secondo la Commissione europea, l'Italia dovrebbe aggiungere a quanto gia' spende per poter centrare gli obiettivi stabiliti da Bruxelles per ridurre l'impatto ambientale. Il dato e' contenuto nella quarta edizione del Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali, pubblicata a luglio a tre anni dalla precedente, che per il nostro Paese stima un fabbisogno annuo di 39,7 miliardi di euro per conseguire gli obiettivi ambientali. L'Italia, inclusi i fondi europei, ogni anno stanzia pero' solo 31,4 miliardi di euro.

Come raccontato sul Sole 24 Ore del Lunedi', il gap tra fondi necessari e stanziati va riducendosi - nel 2022 era di 10,2 miliardi - ma bisogna agire sulla governance ambientale e anche sull'incremento dei fondi, secondo Bruxelles tagliando le sovvenzioni dannose per l'ambiente. Intanto a luglio e' salito a 66 il numero delle procedure di infrazione aperte dall'unione nei confronti dell'Italia. Ventisette sono legate ai temi ambientali e all'energia. E la Commissione stima che le sanzioni siano costate all'Italia circa 800 milioni di.

euro nell'arco di circa 10 anni.

(RADIOCOR) 27-07-25 15:59:21 (0335) 5 NNNN