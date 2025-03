Sole 24 Ore: "Sex and the Economy" di Silvia Martelli da podcast a libro

In edicola il 22 marzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Da sabato 22 marzo arriva in edicola il libro di Silvia Martelli, Sex and the Economy, nato dall'inchiesta podcast vincitrice della Bronze Medal ai Lovie Award nella categoria Podcast Documentary. In questo volume Silvia Martelli, giornalista de Il Sole 24 Ore, ci porta alla scoperta dell'universo composito e variegato, e dell'economia, dell'industria del sesso. Si tratta di un business vecchio come il mondo, che pero' evolve e si fa sempre piu' sofisticato e complesso grazie alla tecnologia. Alcuni numeri: il mercato dei sex toys vale 10 miliardi solo negli Stati Uniti, quello del porno oltre 1 miliardo, mentre quello della prostituzione 15 miliardi. Ma chi sono oggi gli imprenditori e le imprenditrici del settore? E i lavoratori e le lavoratrici? In questo volume Silvia Martelli ci porta alla scoperta di un universo composito e variegato. Un'economia in cui esiste una domanda di prodotti e servizi sempre nuovi e personalizzati alimentata da una clientela sterminata. E un'offerta, fatta da imprenditori e professionisti che, dentro o fuori la legalita', provano a intercettarla. Ma il libro non e' solo il racconto di un'industria, ma anche un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, a superare pregiudizi e a riflettere su come il sesso - e l'economia che lo accompagna - ci raccontano chi siamo, dove stiamo andando e quali sono le nostre piu' profonde contraddizioni. Il volume sara' anche disponibile in tutte le librerie a partire da venerdi' 28 marzo.

Red

(RADIOCOR) 22-03-25 17:44:25 (0376) 5 NNNN