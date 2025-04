Sole 24 Ore: nasce il 'Premio Scuola Sostenibile'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Le scuole hanno un ruolo centrale nel formare le nuove generazioni alla sostenibilita' e nell'incoraggiare un cambiamento positivo nella societa'. Per premiare l'impegno di studenti, studentesse e insegnanti nasce il Premio Scuola Sostenibile, un riconoscimento del Sole 24 Ore dedicato agli istituti italiani che si distinguono per progetti innovativi e idee virtuose in ambito ambientale, sociale ed economico, coniugando nelle diverse accezioni il tema della sostenibilita'.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini - World Children's Day, e' gratuita e aperta a tutte le scuole Primarie e Secondarie di I e II grado. Lo scopo e' valorizzare sia le esperienze gia' realizzate sia le nuove proposte in grado di integrare la sostenibilita' nella didattica, nella gestione delle risorse e nel coinvolgimento della comunita' scolastica e territoriale. I progetti potranno riguardare diversi ambiti della sostenibilita', dall'uso responsabile delle risorse alla promozione di pratiche inclusive e solidali, dalla mobilita' green allo stile di vita sano, dal riciclo al risparmio energetico, e non solo.

Una Commissione di esperti valutera' le candidature e selezionera' le scuole vincitrici per ciascun grado scolastico. La cerimonia di premiazione avverra' il 22 ottobre 2025 a Roma nell'ambito del Forum Sostenibilita' 2025 organizzato dal Sole 24 Ore: l'evento offrira' un'importante occasione di dialogo tra il mondo della scuola e quello delle imprese piu' virtuose in ambito sostenibile, anche dal punto di vista etico e valoriale. Le candidature al Premio Scuola Sostenibile resteranno aperte fino al 6 giugno 2025.

Main partner dell'iniziativa e' Siram Veolia.

Per maggiori informazioni: scuolasostenibile@ilsole24ore.com Tutti i dettagli e il regolamento sono disponibili sul sito:.

ilsole24ore.com/pss2025

