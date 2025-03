Sole 24 Ore: martedi' 1 aprile il 'Merger & Acquisition Summit' 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Grandi investitori internazionali, rappresentanti istituzionali e i maggiori esperti del settore si riuniranno martedi' 1 aprile 2025 presso la Fondazione Riccardo Catella a Milano per la quinta edizione del 'Merger & Acquisition Summit' organizzato da Il Sole 24 Ore. L'evento, dalle ore 9.30 alle 13.30, analizzera' i trend attuali e le prospettive future nel dinamico mercato delle fusioni e acquisizioni, in Italia e a livello internazionale. Ad aprire i lavori, Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore. Il focus della giornata sara' sull'analisi delle tendenze e delle prospettive nel mercato delle fusioni e acquisizioni. Alessandro Soprano, Partner KPMG, traccera' un bilancio del 2024 con un approfondimento sugli scenari per il 2025. Enrico Fagioli, Deputy CEO di illimity, approfondira' il ruolo cruciale del credito per la crescita delle imprese italiane. Un momento di discussione sara' dedicato ai rischi geopolitici, all'abbondanza di liquidita' e alle previsioni sui tassi di interesse per il 2025. Parteciperanno Maria Teresa Iardella, Managing Director Mediobanca; Eugenio Morpurgo, AD Fineurop Soditic; Daniela Travella della SDA Bocconi e Stefano Valerio, Managing Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. In evidenza anche il punto di vista degli investitori internazionali sull'attrattivita' dell'Italia, con gli interventi di Umberto Giacometti, Managing Director, Head of EMEA Financial Sponsors Group, Co-Head of Investment Banking, Italy, Nomura, Marco Paesotto, Co-Head Investment Banking in Italia, Managing Director di Goldman Sachs, Paolo Sersale, Managing Partner Italia Clifford Chance, Alberto Signori, Partner KKR, Andrea Valeri, Presidente Blackstone Italia. Il consolidamento bancario europeo sara' analizzato dall'economista Ignazio Angeloni, mentre Alessandro Profumo discutera' delle grandi banche italiane. Le strategie di acquisizione delle multinazionali italiane verranno presentate da Mara Caverni, Managing Partner New Deal Advisors, Silvio Campara, CEO Golden Goose, Angelo Mastrolia, Presidente Newlat Food e Sergio Marullo di Condojanni, Amministratore Delegato Angelini Industries. L'influenza crescente della tecnologia e dell'intelligenza artificiale nelle operazioni di M&A sara' al centro dell'intervento di Alfonso Robustelli, Country Head Italy & Iberia di SS&C Intralinks. Giancarlo D'Ambrosio, Partner Freshfields LLP, Anna Gervasoni, DG AIFI e Rettore LIUC, Sergio Iorio, CEO Italmatch, Patrizia Micucci, AD Nb Aurora, Marco Mazzucchelli, Head of Private Equity BIP, Paola Tondelli, Head of UTP & Turnaround Funds illimity SGR, discuteranno sul ruolo strategico del private equity nello sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano.

Infine, Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato F.C. Inter, Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Serie A e Marco Samaja, Amministratore Delegato Lazard Italia, analizzeranno l'interesse crescente degli investitori americani nel settore calcistico italiano.

Main partner dell'evento sono Illimity, KPMG, SS&C Intralinks. Official partner sono Clifford Chance, Freshfields, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Italmatch Chemicals, BIP e Nomura.

Per maggiori informazioni: 24oreventi.ilsole24ore.com/merger-e-acquisition-summit-2025/.

Red

(RADIOCOR) 23-03-25 17:55:07 (0407) 5 NNNN