Sole 24 Ore: lunedi' il convegno "Il lavoro al tempo dell'Intelligenza Artificiale"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mar - Tra i cambiamenti che le imprese italiane devono prepararsi ad affrontare come conseguenza della transizione digitale ed, in particolare, dell'implementazione dell'Intelligenza Artificiale, uno particolarmente delicato riguarda la ricerca e della formazione dei talenti: al momento, infatti, tra andamento demografico in calo e mancanza di formazione adeguata, l'Italia e' al 69esimo posto, su 133 Paesi, per facilita' delle imprese nel trovare le figure professionali con le competenze richieste.

Per fare il punto sulle strategie da implementare per superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, lunedi' 4 marzo Il Sole 24 Ore e Unioncamere organizzano il convegno 'Il lavoro al tempo dell'Intelligenza Artificiale': l'evento si svolgera' a Milano presso Palazzo Giureconsulti e potra' essere seguito sia in presenza che in streaming previa registrazione su e24ore.com/il-lavoro-al-tempo-dell-intelligenza-artificiale/.

L'incontro si aprira' alle 10:30 con gli interventi di Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, e di Carlo Sangalli, Presidente Camera di Commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, a cui seguira' una tavola rotonda sul tema 'Gestire l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul mondo del lavoro': a discuterne saranno Barbara Caputo, Professoressa ordinaria Dipartimento di Automatica e Informatica (DAUIN), Politecnico di Torino, Stefano Scarpetta, Director, Employment, Labour and Social Affairs, OECD, Fabio Vaccarono, CEO Multiversity Group, e Roberto Viola, Director General for Communications Networks, Content and Technology (CNECT), European Commission.

A chiudere l'incontro sara' un approfondimento sul tema 'Un nuovo mondo targato intelligenza artificiale: le strategie delle istituzioni e del Sistema Camerale' a cui prenderanno parte Alessandro Fermi, Assessore a Universita', Ricerca e Innovazione Regione Lombardia, e Andrea Prete, Presidente Unioncamere.

red-

(RADIOCOR) 02-03-24 17:15:38 (0430) 5 NNNN